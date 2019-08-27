Başkanlık Aracı Satışa Çıkartıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında kullanılan ‘Mercedes’ marka ‘S320 CDİ4 Matic’ model aracın satışı için 3 Eylül’de ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda, 14.15’te gerçekleştirilecek ihale ile ilgili detaylı bilgiler Kahramanmaraş ihale ilanları adresinde yayınlanmaktadır.
Vaybe nasil bu araba acaba kac beygirdir bu.
Satin hemen yenisini alin yeni modeller cikti,ve tek Belediyenin hakki degil birerde Muhtarlarimaza alsinlar onlarada birerAudi A8 onlarinda hakki nasil olsa soran yok eden yok