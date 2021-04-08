Başkan Zor, Elbistan’da ziyaretlerde bulundu

Kısa süre önce Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na seçilen Av. Ahmet Zor, ilçe teşkilatlarıyla tanışma ziyaretleri kapsamında Elbistan’a geldi. Partisinin Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat ve yönetimi ile bir süre istişarelerde bulunan Başkan Zor, daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını ziyaret etti.

Başkan Zor, ziyaretlerinde vatandaşın ve özellikle de esnafın gerçek gündemini takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların ve esnafların geçim derdine düştüğünü anlatan Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Zor, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de etkisiyle insanlarımızın dert ve tasasına her gün yenileri ekleniyor. Ama ne yazık ki bu dertler hiç dile getirilmiyor. Çıkmaza girmiş bir ekonomiyle birlikte siftah yapmadan dükkan kapatan esnaflarımız var. Hayat pahalılığı işin tuzu biberi olmuş. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen vatandaşlar, fiyatlara yetişemiyor. Bu üzücü tablonun karşısında parti olarak seçim değil ‘geçim ittifakı’ yapma çağrısında bulunduk. Saadet Partisi olarak insanlarımızın asıl derdi ile dertlenmek ve onları desteklemek için bir geçim ittifakına ihtiyaç var. Hayat pahalılığına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır dememiz gerekiyor. İnsanlarımızın derdine tercüman olmak gerekiyor. İşte biz de Saadet Partisi olarak tam da bunu söylüyor ve insanımızı bu buhranlı günlerden kurtarmanın çarelerini arıyoruz” ifadelerini kullandı.