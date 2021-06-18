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Başkan Yılmaz’dan yol ve filtre sistemi açıklaması

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne baca gazı filtre sistemi takılması ve şehirlerarası yol projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz’dan yol ve filtre sistemi açıklaması
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Hava kirliliğinin yanı sıra ulaşım sorununu da gündeme getiren Başkan Yılmaz, “Elbistan’ın kaderi bu mu?” sorusunu yöneltti.

Yatırıma ya da üretime karşı olmadıklarını, ancak çevreci ve insan sağlığının ön planda tutulduğu bir model istediklerinin altını çizen Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, “Bölgemizde kurulu bulunan ve özel sektöre devredilen termik santralde baca gazı filtre sistemi takılmasıyla ilgili süreç her geçen gün uzuyor. Filtre takıldı mı takılıyor mu; bununla ilgili hiç kimseden ses seda çıkmıyor. Elbistan ve Afşin, temiz hava solumak için bu sistemi bekliyor. Bacalardan siyah duman görmek istemiyor. Biz, santrale karşı değiliz. Sonuçta üretim var istihdam var ama santral kaynaklı hava kirliğini de göz ardı etmemiz mümkün değil. 35 yıldır bu zararla ve kirlilikle yaşıyoruz. Artık bu durumun bir son bulması gerekiyor” dedi.

Bölgede ulaşım sorununun da yıllardır sürüncemede kaldığını savunan Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, “Elbistan’ın yol sorunları bitmiyor. Şehirlerarası yollarla ilgili Elbistan-Göksun yolundaki çalışmalar var ama Elbistan-Malatya güzergahında henüz bir gelişme kaydedilmedi. 20 yıldır bu yolla ilgili açıklamalar yapılıyor. İhalesi yapıldı deniliyor ama arkası gelmiyor. En kısa zamanda bu yol sorunlarına ve doğa kirliliğine çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Yılmazdan Yol Ve Filtre Sistemi Açıklaması