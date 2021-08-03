Başkan Yılmaz’dan KASKİ’ye tepki

Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

“Başta Esentepe ve Bahçelievler Mahallesinde su azalması nedeniyle yüksek katlara su çıkmıyor, kırsal mahallelerde de günler süren kesintiler yaşanıyor. KASKİ çağrı merkezini arayan vatandaşlara ise net bir bilgi ya da cevap verilmiyor. 21 yüzyılda su medeniyet ama biz sudan mahrum yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Böyle umursamazlık olur mu? Vatandaşlarımızın şu yaz gününde bu şekilde mağdur edilmesi izahı olmayacak bir durum. Bu şekilde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Mağduriyet her geçen gün artıyor. Ne zaman giderilecek bu su problemi?”