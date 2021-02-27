Başkan Yılmaz’dan Erbakan için anma mesajı

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10.yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Merhum Erbakan’ın, her şeyden önce büyük bir dava adamı ve gönül insanı olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, “O, ömrünü bu ülkenin geleceğine adayan, yeri asla doldurulamayacak bir devlet ve siyaset adamıydı” dedi.

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘milli ve yerli’ kalkınma hamlesinin önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda “dövecek dizimizin kalmayacağını” ifade ederek bizlere ‘dünden bugünü anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54. Başbakanı ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Türkiye’nin sosyo-politik durumu malumunuzdur. Bu nedenle, inanmış kadroların artık silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki; artık bir siyasi partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir.”