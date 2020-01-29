Başkan Türkan’dan ‘yüzyılın anlaşması’ tepkisi

Tek taraflı planı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Başkan Türkan, İsrail’in işgal politikasından vazgeçmediği sürece de barışın sağlanamayacağının altını çizdi. Başkan Türkan, “Çözümün tek anahtarı, Filistin ve Kudüs’ün Siyonistlerin işgalinden kurtulmasıdır” dedi.

Başkan Türkan, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıkladığı planın barışla uzaktan yakından alakası olmadığını ifade ederek, Yeniden Refah Partisi olarak Filistin’in bağımsızlığını ve Kudüs’ün de Filistin’in başkenti olduğunu savunduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“ABD’nin açıkladığı plan, Filistin’i işgal altında tutan ve Filistin halkına her türlü zulmü yapan Siyonist İsrail arasındaki bir anlaşmadır. Bağımsız Filistin için hiçbir şekilde fayda sağlamayacağı ve barışı da getirmeyeceği apaçık ortadadır. Bu plan, her ne kadar yüzyılın anlaşması olarak da gösterilse, temelinde barış yoktur. İnsanlığı, uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. İnsanlığın kadim şehri ve biz Müslümanların da ilk kıblesi olan Kudüs, bu planla birlikte İsrail’in başkenti yapılmak istenmektedir. Bizim buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Filistin, bağımsız bir devlettir. Başkenti Kudüs’tür. Kudüs, tüm insanlığın ortak kutsalıdır. Hiçbir güç bunu unutturamaz. Değil yüzyıl bin yılın anlaşması da deseniz bu gerçeği değiştiremezsiniz. Yüzyılın ihanet anlaşmasını tanımıyoruz.”

Filistin halkının yanında duracaklarının da altını çizen Başkan Türkan, “Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin’in bağımsızlığını tüm dünyaya haykıracağız. Filistin yönetiminin ve halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Kudüs, Siyonist işgalden kurtuluncaya kadar durmayacağız. Emperyalist güçlerin Siyonist işbirlikçilerle tasarladıkları yüzyılın ihaneti kursaklarında kalacaktır. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği, herkesçe bilinmelidir. Başkenti Kudüs olan Filistin’in bir tek çakıl taşının, emperyalist ABD ile Siyonist İsrail tarafından pazarlık konusu edilmesine evet dememiz mümkün değildir. İnsanlık suçu işlemeye devam eden İsrail’i ve işbirlikçilerini şiddetle kınıyoruz. Tüm İslam alemini ve dünya ülkelerini, Filistin’i yok sayan ve Kudüs üzerinden yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek bu sürece dur demelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.