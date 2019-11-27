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Başkan Türkan’dan büyük kongre değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, partisinin ‘Burada gelecek var’ sloganıyla gerçekleştirilen 1. Olağan Büyük Kongresi’ni değerlendirdi.

Başkan Türkan’dan büyük kongre değerlendirmesi
 Ankara’da gerçekleştirilen 1. Olağan Büyük Kongre’nin geniş bir katılımla yapıldığını belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, şunları söyledi:

“Bu tarihi kurtuluş harekatının teşkilatlanmasını yapan yüce milletimiz,  büyük bir heyecan seliyle;  1. Olağan Büyük Kongremizi, Ankara’da Arena Spor Salonu’nun içini dışını adeta patlatırcasına doldurarak; muhteşem bir katılımla gerçekleştirmiştir. Resmi verilerle 45 bin diğer verilere göre 60 bin kişinin katıldığı ifade edilmektedir. Milletimiz, milli görüşün çizgisinden çıkanlara, işbirlikçilere,  artık yerden kalkamaz diyen haçlı zihniyetine, asrın firavunu Siyonistlere, Alparslan Gazinin torunları olarak, bu topraklarda ben varım ve var olmaya devam edeceğim mesajını vermiştir.”

Açıklamasının devamında mevcut iktidarın özelleştirme politikalarını eleştiren Başkan Türkan, “Emekliye yüzde 300 artış, işçiye yüzde 200 artış, memura yüzde 80 artış veren rahmetli Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın izinden giderek yaşanabilir bir Türkiye için burada gelecek var diyoruz. Faizli borç almadan kaynak paketleriyle üretime geçerek burada gelecek var diyoruz. 2002’de AKP iktidarına devredilen 241 kamu tesisinin 169 tanesini yok pahasına satan, özelleştiren lunaparklardaki dinozorlara 150 milyon dolar krediyi bulan, tank palet fabrikasının yenilenmesine 50 milyon dolar krediyi bulamayan zihniyetinden kurtulmak için burada gelecek var diyoruz” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
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