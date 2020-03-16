Başkan Türkan, genç nüfustaki işsizlik ve tarımdan kopuşa dikkat çekti

6 milyondan fazla gencin işsizlikle boğuştuğunu ve üniversite mezunu işsizlerin sayısının 15 yılda 13 kat arttığını belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, bu sorunu önleyecek reçetenin de kendi partilerinde olduğunu söyledi.

‘Her 3 üniversite mezunundan 1 tanesinin işsiz olduğu Türkiye'de gençler artık çözümü yurtdışına gitmekte arıyor’ görüşünü savunan Başkan Türkan, şöyle devam etti:

“İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan “üniversite mezunu işsiz” sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Buna göre üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 13 kat artış gösterdi. Bu sayı nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak hızla yükseliyor. Bu veriler, üniversite eğitiminin “işsizliği azaltmadığını, sadece ertelediğini” ortaya koydu.”

Bu durumun oluşmasındaki en büyük etkenin, üretime dair tesis kurulmaması ve var olanların da satılması olduğunu dile getiren Türkan, “Eğer bir ülkede iktidar, 18 senede bir tane üretime-istihdama yönelik tesis kurmazsa, devlete ait sanayi tesislerini de satıp yok ederse, ayrıca özel sektörü de yüksek faiz oranları, acımasız vergiler, fahiş enerji fiyatları ve fakirleşen halk nedeniyle alım gücünün sıfıra düştüğü piyasa yüzünden, bırakın istihdam sağlamayı, ayakta duramayacak hale getirirse, olacağı işte budur.

Tarımdan kopuşun da ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret eden Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, “Diğer taraftan; 2002’de 7.5 milyon kişi tarım kesiminde faaliyet gösterirken bu sayı 2018’de 4.9 milyona düştü. Genel nüfus artışına karşın, her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan, topraktan kopuyor. Kentlere göç eden bu büyük kitle işsizler ordusunu her geçen gün daha da artırıyor. Peki, bu neden oluyor? Tarım üretimine konulan haksız kotalar, oransal olarak dünyanın en pahalı mazot fiyatı, fahiş gübre ve tarım ilacı fiyatları ve düşük taban fiyatları nedeniyle, çiftçilikle-tarımla geçinen insanlarımızın ayakta duramayacak hale getirilmesinden dolayı. Ve acı gerçek şu ki; ülkemizde toprağı-köy yaşamını terk edenlerin başında gençler geliyor. Gençlerimizin terk ettiği yaşam alanlarımızın ayakta kalması, o alanlarda yaşamın sürdürülebilmesi, bir geleceğin olması asla mümkün değildir.

10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi. SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 50’yi geçti. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir köy hayatı sunulmadığı takdirde ülkemizdeki çiftçilik kan kaybetmeye devam edecek ve ekip biçecek insan gücünü dahi ithal etmek durumunda kalacağız” dedi.

Genç nüfusun büyük bir bölümünün, yurtdışına gidip orada yaşamak istediği yönünde istatistiki veriler bulunduğunu aktaran Başkan Türkan, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 15-29 yaş aralığında yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan takriben 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyona yakını çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor. Fakat bu gençlerimizin 6 milyonu ise ne çalışıyor ne de okuyor! Bu 6 milyon gencimiz adeta “kayıp nesil” olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu yitirdiği için veya da “bu piyasa şartlarında bu düzeydeki maaşlarla çalışarak aç kalacağıma, çalışmadan aç kalırım daha iyi” diye düşündüğünden dolayı iş aramayı da bırakmış durumda. Daha vahim ve ülkemizin geleceği açısından endişe verici olanı ise; 18-30 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz?’ sorusuna “evet” yanıtı verenlerin oranı yüzde 70’leri buluyor. Bu ülkenin evlatları, gençlerimiz, Türkiye’de yaşam kalitesi düştüğü için ve maalesef bu ülkede kendileri için bir gelecek göremediklerinden dolayı yurtdışına gidip orada yaşamak istediklerini beyan ediyorlar.”

Bu sorunların çözümü için Milli Görüş kadrolarının iktidara gelmesi gerektiğini vurgulayan Türkan, “Herhangi bir gelişmiş ülkede bu gibi bir tablo ile karşılaşılsa, kendi evlatlarına dahi güven veremeyen, iş ve aş imkanı sağlayamayan ülke yönetimindeki insanlar derhal istifa eder, gençliğe ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha müreffeh bir ülkeyi oluşturacak genç idarecilere yetki ve sorumluğu devrederler. İşte bu noktada diyoruz ki; işler daha kötüye gitmeden, gençlerimizin umudunu daha fazla kırmadan, diplomalı ve diplomasız işsiziler ordusu daha fazla büyümeden, Milli Görüş zihniyetinin temsilcisi, gençliğin adresi, Ömerler ocağı, Yeniden Refah Partisi’ne emaneti teslim etme zamanı gelmiştir.

Yerinde ve yerelde kalkınma projelerimizle her genç kardeşimizi yaşadığı topraklarda iş ve aş sahibi yapacağız, tüm eğitimli gençlerimizi yurt çapında başlatacağımız “üretime yönelik” yatırım ve kalkınma projelerimizde istihdam edeceğiz. Ülke genelinde başlatacağımız topyekun üretim-istihdam ve ihracat hamlesiyle, kendi ülkemizde, kendi imkanlarımızla, kendi kadrolarımızla üretebileceğimiz milyarlarca dolar değerindeki ürünleri ithal etmek yerine, ülkemizde üreteceğiz. Bizim gençlerimiz kapısına gelen kadın ve çocuklara dahi kurşun sıkan Avrupa ülkelerinden medet ummayacak. Biz kendi insanımıza, kendi ülkemizde iş ve aş fırsatı sunacağız. Aziz milletimizin desteğiyle, Yeniden Refah’la, ‘taşı sıkıp suyunu çıkaran aslımıza’ döneceğiz” ifadelerini kullandı.