Başkan Türkan: “Dava adamı Erbakan Hocamızı rahmetle anıyoruz”

Başkan Türkan, merhum Erbakan’ın, ömrünü güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin inşasına adamış dava adamı olduğunun altını çizdi.

27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, 86 yıllık yaşamında ve siyaset arenasında her zaman doğruları savunduğunu ve davası, milleti uğruna her türlü zorluğa seve seve göğüs gerdiğinin altını çizen Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, “Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, vefatının 9.yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Merhum hocamız Erbakan’ı, vefatının 9.yıldönümünde ‘Erbakan Demek Bereket Demek’ sloganıyla ülke genelinde birçok anma etkinliği düzenliyoruz. Merhum hocamız, Türk siyasetine yeni bir anlayış getirerek Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurmak için gecesini gündüzüne kattı. İslam alemi için ‘kurtuluş reçetesi’ sunan Erbakan, ‘Şeftaliden başka bir şey üretemeyiz’ diyenlere inanmadı. Kurduğu motor fabrikası ile Türkiye’deki ağır sanayi hamlesinin dönüm noktası yaşamasını sağladı.

Hayatını maneviyat, ilim, ahlak ve idealleri için harcayan Erbakan Hocamız, davası ve milleti uğrunda hiçbir riski almaktan geri durmadı. Her türlü zorluğa da seve seve göğüs gerdi. 40 yıllık siyasi hayatında hep engellenmeye çalışıldı ama yılmadı. Ülkemizin ancak, manevi kalkınmanın beraberinde getireceği maddi kalkınmayla güçleneceğine işaret eden Erbakan, milletine olan inancını ‘Her şey hayalle başlar ve bunun temelinde inanç yatar, inanırsanız başarırsınız’ sözüyle ortaya koymuştur. Bizler de merhum hocamızın idealleri doğrultusunda ülkemizi aydınlık ve müreffeh yarınlara hazırlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Milli Görüş vizyonu ile yönetilen büyük Türkiye ve birliğini sağlamış bir İslam alemi oluşturmak için, Erbakan Hocamızın açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, vefatının 9.yıldönümünde rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.