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Başkan Tıraş’tan Öğretmenler Günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yönetimi ile birlikte Öğretmenler Günü çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen Sendikası Elbistan Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Başkan Tıraş’tan Öğretmenler Günü ziyareti
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile Eğitim Bir-Sen Elbistan İlçe Temsilcisi Tahsin Çıplak’ı ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Tıraş, öğretmenlerin kutlu bir görevin temsilcileri olduğunu söyledi.

Başta Elbistan’daki eğitim neferleri olmak üzere tüm öğretmenlerin geçmişin öğreticisi, geleceğin de kurucusu olduğunu belirten Başkan Tıraş, “Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Bu misyonu en iyi biçimde gerçekleştirmek için de öğretmenlerimizin çağı yakalamış, gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına ve devletimizi, milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakârlığı yapacağına inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt  ve Eğitim Bir-Sen Elbistan İlçe Temsilcisi Tahsin Çıplak da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Yerel Manşetler
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Başkan Tıraş’tan Öğretmenler Günü Ziyareti
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