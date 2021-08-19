Başkan Tıraş’tan Mahir Ünal’a yol teşekkürü

Söz konusu yol projesinin, Elbistan için hayati önem arz ettiğini vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Elbistan’ımız için hayati önem arz eden Elbistan - Malatya karayolu projesinin toplam maliyet olarak 600 milyon lira olarak 8 Eylül’de ihalesi yapılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla beraber üstelik Elbistan- Malatya karayolu, sürücülerin kabusu olmaktan da çıkacak. Darlığı, standardının düşük oluşu ve virajlar nedeniyle sürücülerimizin zorlandığı Elbistan-Malatya karayolunun Darıca’ya kadar olan 50 kilometrelik bölümünün, bölünmüş yol olmasını sağlamasıyla sürücüleri seyahatlerinde oldukça konforlu hale getirecektir. Elbistan-Malatya karayolunun şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli olan bu proje; bölgemize ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayarak, ulaşım süresini kısaltacak ve daha güvenli ulaşım imkanı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Gelinen nokta itibariyle şehrimizin sorunları tek tek çözüme kavuşturuldukça vatandaşlarımıza daha güvenli, huzurlu ve konforlu bir yaşam sağlamış olacağız’ diyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, bu dev yatırımda AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın büyük emeği olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Tıraş, sözlerini, “Elbistan-Malatya yolu yapım ihalesi için konuyu birebir yakından takip etmesi hasebiyle başta AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal Bakanımız büyük uğraşlar vererek doğup büyüdüğü topraklarına bir borcu daha yerine ulaştırabilmenin gururunu yaşatıyor. Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin yetiştirdiği evlatlarıdır diyerek hizmetleri şehrimize ulaştırmakta büyük çabalar sarf eden Elbistan’ımızın asil evladı Sayın Mahir Ünal Bakanımızla gurur duyuyoruz. Hemşerilerimiz ve milletvekillerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” cümleleri ile tamamladı.