Başkan Tıraş’tan kongre açıklaması

Kongrenin, demokrasi şöleni olacağını belirten Başkan Tıraş, pandemi kurallarının da en üst düzeyde sağlanacağını bildirdi.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 7.Olağan Kongresi, 20 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Ceren Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kongre öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Elbistan için inandığın yolda yürü“ şiarıyla gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İlçe Kongremizi 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 14.00‘te Ceren Düğün Salonunda; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

Başkan Tıraş, “Bu heyecana, bu coşkuya, bu büyük demokrasi şölenimize delegelerimizi, kıymetli üyelerimizi ve bu büyük davaya gönül veren tüm halkımızı bizimle beraber heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum. Kongremizin hemşerilerimize, partimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.