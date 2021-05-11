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Başkan Tıraş’tan İsrail’e kınama

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulmü kınayan bir mesaj yayımladı. Başkan Tıraş mesajında, “Eğer bir yerde tabutlar küçülüyorsa, orada büyük olan zulümdür” dedi.

Başkan Tıraş’tan İsrail’e kınama
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulmü kınayan bir mesaj yayımladı. Başkan Tıraş mesajında, “Eğer bir yerde tabutlar küçülüyorsa, orada büyük olan zulümdür” dedi.

Tüm Müslüman alemine çağrıda bulunan İlçe Başkan Ahmet Tıraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik beraberlik çağrısına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş açıklamasının devamında, “Elbistan'dan Kudüs’te yapılan zulmü kınıyoruz. İşgalci İsrail'in Filistin topraklarını yıllar boyu zulümle işgaline sessiz kalamayız. Bayram öncesi bayramlıklarını giyerek sokakta sevinç çığlıkları atması gereken çocukları ekranlarda bombalarla, mermilerle her tarafı kanlar için çığlık çığlığa görünce içimiz paramparça oluyor. Eğer bir yerde tabutlar küçülüyorsa, orada büyük olan zulümdür. Hz. Ali ne diyor; Bir zulmü durduramıyorsanız en azından onu duyurun. Tüm Müslüman âlemine buradan çağrımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik beraberlik çağrısına sahip çıkın. Sessiz kalmayalım. Dünya liderimizin söylediği sözü unutmayalım. Dünya 5’ten büyüktür” dedi.

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