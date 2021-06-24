Başkan Tıraş’tan Güngör’e yol teşekkürü

Büyükşehir Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı tarafından Elbistan’a çok büyük hizmetler yapıldığını ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Tıraş 14 kilometre uzunluğuna sahip bu grup yolunun sathi asfalt ile kaplanacağını söyledi.

Başkan Tıraş, “İlçemiz genelinde gerek KASKİ gerekse Kuzey İlçeler Daire Başkanlığımızca devasa hizmetler devam ediyor. Şu an KASKİ tarafından kanalizasyon hattımız tamamen yenilenirken, diğer taraftan grup yollarımızın eksikleri gideriliyor. Hali hazırda devam eden Kalaycı-Kışla grup yolumuz 15 mahallenin ulaşımını sağlıyor. Bu yol toplamda 14 kilometre olup tamamı sathi asfalt ile kaplanacak. Özverili çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e, kuzey ilçeler daire başkanımıza ve tüm çalışan ekip arkadaşlara teşekkür ediyor , kolaylıklar diliyorum” dedi.