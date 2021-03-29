Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması

Başkan Tıraş, kongre sonrasında TBMM AK Parti Grup Başkanvekili olan Mahir Ünal’ı da tebrik ederek, “Kıymetli Bakanımız, Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’da Kahramanmaraş’ımız ve partimiz için ayrıca bir gurur kaynağı olmuş ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, partisinin Ankara’da gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kongresi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Tıraş, “AK Partimizin 7. Olağan Kongresini çok coşkulu ve heyecan dolu bir şekilde gerçekleştirdik. Üst kurul delegelerimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla, muhtarlarımız ile birlikte yoğun bir katılımla Kahramanmaraş’tan kongremize dâhil olduk. Kar kış demeden, yağmur çamur demeden Kahramanmaraş ve Elbistan’dan kalkarak 7. Olağan Büyük Kongremize teşrif eden tüm dava arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

AK Parti’nin, ülkemizdeki değişim ve dönüşümün simgesi haline geldiğini vurgulayan Başkan Tıraş, şöyle devam etti:

“Ankara’da yaşadığımız coşku, AK Parti’mizin milletimize hizmet yarışındaki heyecan ve kararlılığının aslında en somut göstergesi. AK Parti, 2002’den bu yana Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün simgesi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki partimiz, eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya, sanayiden çevreye kadar hemen her alanda ülkemizin seviyesini yükselterek yoluna emin adımlarla devam etmektedir. AK Davamızın 6. Olağan Kongresiyle beraber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanlığı görevlerini yürüten Kıymetli Bakanımız, Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’da Kahramanmaraş’ımız ve partimiz için ayrıca bir gurur kaynağı olmuş ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.”

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili olan Mahir Ünal ile MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç’a başarılar dileyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, açıklamasını, Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak A takımı olan Merkez Yürütme Kurulunda “TBMM AK Parti Grup Başkanvekili” olarak yeniden görev alan Kahramanmaraş’ın asil evladı Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal ’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 7. Olağan Büyük Kongremizde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, dünya mazlumlarının gür sesi, büyük ve güçlü Türkiye ideallerimizin lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kongremizde MKYK üyeliğine seçilen hemşerimiz Sayın Türk İslam Karakoç ‘u ve tüm dava arkadaşlarımızı da yürekten kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.

Davamıza tutkumuz, inancımız ve milletimize olan sevdamızla, liderimizin yanında, inandığımız yolda birlik ve beraberlik içerisinde durmak yok, yolumuza devam edeceğiz. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” cümleleri ile tamamladı.