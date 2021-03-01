Başkan Tıraş’tan Elbistanspor’a kamp jesti

Elbistanspor’un başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Başkan Tıraş, kamp yapılacak otelle ilgili desteğinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yeni sezon, 17 Nisan’da başlıyor. Elbistanspor, şampiyonluk parolası ile antrenmanlarına devam ediyor. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetim kurulu üyeleri, sentetik çim sahada antrenman yapan Elbistanspor’u ziyaret etti. Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Teknik Direktör Mutlu Doğan ve futbolcularla bir süre sohbet eden Başkan Tıraş, kırmızı beyazlı ekibe Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde 1 haftalık kamp hediyesinde bulunduklarını söyledi.

Elbistanspor’a 3. Lig yolunda başarılar dileyen Başkan Tıraş, “Elbistanspor’umuzu ziyaret ettik. 17 Nisan’da maçlar başlıyor inşallah First Class Otellerinde 1 hafta kamp yapacaklarının müjdesini verdik. Kamp yapılacak otelle ilgili desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta ayın 6’sında gidecekler. Elbistan’a bir heyecan gelsin inşallah. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan arınması ve uzak durması için spora yönelmesi gerekiyor. Sporcular da bu açıdan kötü ahlak göremezsiniz. Gençlerimizi yönlendirmek için elimizden gelen desteği yapacağız. Kulüp başkanımız Fatih Çiftlikli de bu konuda üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ise, 15 gündür antrenmanlarımızı yapıyorduk. 17 Nisan’da da Bölgesel Amatör Lig başlayacak. Ahmet Başkanımız, Sayın Mahir Ünal Beyefendinin katkılarıyla Alanya’da güzel bir kamp yapacağız. Motivasyon adına çok önemli bir jest oldu bizim için 3. Lig yolunda ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganımıza destek verdikleri ve otel jestlerinden dolayı Sayın Bakanınız Mahir Ünal’a, Ak Parti Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Tıraş ve ilçe yönetimine Elbistanspor Kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.











