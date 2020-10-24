Başkan Tıraş’la Öztunç arasında ‘tıraş’ polemiği

Başkan Tıraş, “Hile ile işi olanları, rüşvet yiyenleri, işçinin emekçinin üzerinden prim yapmaya çalışanları, kuru kuru atanları, vatandaşımın sofrasına oturup hemhal olmayanları, vatandaşa yukardan bakanları her daim tıraşlayacağımı belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Elbistan ilçe binası önünde Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne filtre takılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ı hedef alan beyanatlarda bulunmuştu. Öztunç, Başkan Tıraş’ın soy ismini kullanarak, işçileri yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu. Öztunç, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir partinin yeni seçilen Elbistan İlçe Başkanı o devreye girmiş işçileri gazlıyor. Ne çıkarı varsa artık. Tıraş mı oluyor ne oluyor, anladınız siz ne demek istediğimi. İktidar partisinin bazı buradaki yöneticileri belli ki bir şeyler alıyor buradan.”

Öztunç’un şahsı ile ilgili iddia ve suçlamalarına sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, “Canı sıkıldığında bir uğrar sonuçta toprağıdır savurur ‘hıh tamam biraz ses getirdim’ der ve gider. Şahsımı zan altında bırakacak açıklamalarla “ İşçileri gazlıyor ne çıkarı varsa tıraş mı oluyor artık ne oluyor anladınız siz ne demek istediğimi herhalde “ şeklinde tam olarak yürüyen merdivene ters binen Partisinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu‘nun izinden ilerleyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a attığı kuru, ardı astarı olmayan, boş iftiralar gibi işi gücü yok “yeni seçilen bir partinin ilçe başkanı” diyerek sataşmada bulunmuştur. Korkma Sayın Vekilim, milletin partisi dersen Elbistan’ın aziz evlatları anlar. Elbistan’a arada bir uğradığınız için toplumun yapısını kavrayamamış olmanız normal” dedi.

Başkan Tıraş, açıklamasını, “Hayatı boyunca karıncayı dahi incitmemek ve yaşadığı topluma faydalı olabilmek için mücadele veren Ahmet Tıraş, bahsi geçen işletmelerde yıllarca emek vermiş alın teri dökmüş işçilerle bölgede haşroldu. Ayrıca işçiler de sizin belirttiğiniz gibi gazla çalışmıyor. ‘Bismillah’ diyerek çalışıyor. Madem merak ediyorsunuz söyleyeyim Sayın Vekilim; şahsımla ilgili bir daha gururla taşıdığım soy ismimi kullanarak benzetme yapacak olursan hile ile işi olanları, rüşvet yiyenleri, işçinin emekçinin üzerinden prim yapmaya çalışanları, kuru kuru atanları, vatandaşımın sofrasına oturup hemhal olmayanları, vatandaşa yukardan bakanları her daim tıraşlayacağımı belirtmek isterim. Ahmet Tıraş’ı Elbistan tanır. Hodri meydan!

Size son olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Olmak istiyorsanız Sayın Mahir Ünal gibi olun. Laf değil, eser üretin” ifadeleri ile tamamladı.