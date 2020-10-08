Başkan Tıraş: “Yurt projesi eğitim vizyonumuza büyük katkı sunacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçeye 25 milyon lira bütçe ile yapılacak 500 kişilik yurt binasının, gelecek eğitim vizyonuna büyük katkı sunacağını söyledi.

Başkan Tıraş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Elbistan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerin yurt problemini çözmek için başlattığı projede kollar sıvandı. Elbistan’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için yapacağı 500 kişi kapasiteli yurt binası için arsa tahsisi yapıldı. Yaklaşık 25 milyon liralık bütçesi bulunan dev yatırıma, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki Hazineye ait arsa tahsis edilirken, proje alanının artırılması için Elbistan Belediyesi’nin de arsa tahsisi konusunda verdiği destekle ilçemizde yatırımın gelecek yılları da düşünülerek eğitim vizyonumuza elverişli hale getirilmesi sağlandı. Bu konuda verdiği desteklerle Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum.”

Yurt projesinin, ilçe ekonomisinde de bir canlılık sağlayacağını hatırlatan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Yurt projesinin kapasitesinin, yeni açılan yüksekokul ve planlanan fakültelere alınacak öğrencilerin sayısı doğrultusunda artırılması için de tahsis edilen arsaya bitişik konumdaki Elbistan Belediyesi’nin de verdiği destekle ilçemizde bu yatırımla beraber eğitim ve ekonomi alanlarına ivme kazandıracağına inanıyorum. Desteklerini Elbistan’ımızdan hiçbir zaman esirgemeyen şehrimizin yatırım alabilmesi için mesai harcayan medar-ı iftiharımız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal‘a hemşerilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.