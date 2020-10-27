Başkan Tıraş, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı Koordinasyonundaki ekipler, Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki yol yapım ve genişletme çalışmalarını devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Doğan Mahallesi’nde ana cadde olarak da kullanılan parke taşı döşeli yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta çalışmaya başladı. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan ve çökme yaşanan yoldaki parke taşları kaldırılarak asfalt kaplama yapılacak. Ekipler, bu yolun devamı niteliğindeki Kışla-Kalaycık mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunda da genişletme çalışmaları yapıyor. Bu güzergahtaki genişletme çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte de asfalt serilmesi işlemi başlayacak.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, her iki bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.

Kırsal mahallelerdeki ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcandığını belirten Başkan Tıraş, “Yolların asfalt serimi ve genişletme çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör beye ilçem ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.







