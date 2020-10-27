banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Tıraş, yol çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi ve Kışla-Kalaycık grup yolundaki yol genişletme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tıraş, yol çalışmalarını yerinde inceledi
banner17
banner43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı Koordinasyonundaki ekipler, Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki yol yapım ve genişletme çalışmalarını devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Doğan Mahallesi’nde ana cadde olarak da kullanılan parke taşı döşeli yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta çalışmaya başladı. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan ve çökme yaşanan yoldaki parke taşları kaldırılarak asfalt kaplama yapılacak. Ekipler, bu yolun devamı niteliğindeki Kışla-Kalaycık mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunda da genişletme çalışmaları yapıyor. Bu güzergahtaki genişletme çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte de asfalt serilmesi işlemi başlayacak.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, her iki bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.

Kırsal mahallelerdeki ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcandığını belirten Başkan Tıraş, “Yolların asfalt serimi ve genişletme çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör beye ilçem ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.



 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan TıraşYol çalışmalarını Yerinde Inceledi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.