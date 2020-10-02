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Başkan Tıraş, tarım ve ulaşım sektöründeki yatırımları değerlendirdi

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçeyi yakından ilgilendiren tarım ve ulaşım sektöründeki yatırımlara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Tıraş, tarım ve ulaşım sektöründeki yatırımları değerlendirdi
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Başkan Tıraş’ın ana gündemini, Adatepe Barajı, Karakuz Barajı ve Elbistan-Göksun karayolundaki bölünmüş yol çalışmaları oluşturdu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı seçildikten sonra toplumun tüm kesimlerinden destek ve hayırlı olsun mesajı geldiğini belirten Ahmet Tıraş, Bu sevgi ve ilgiye layık olmak için gecemi gündüzüme katacağım” dedi.

Parti binasında basın açıklaması yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Kongremizden sonra göreve başladık. Elbistanlı kardeşlerimizin, bizim Elbistan’ımızın bize ne kadar sevgi duyduğunu gördük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ilgi ve sevgi, hizmet aşkımızı ve şevkimizi katbekat arttırdı. Elbistan için 7/24 yetmez; saatleri uzatabilirsek hizmet etmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Adatepe Barajı sulama projesinde ana hat boru döşeme işlemlerine tekrar başlanacağını dile getiren Başkan Tıraş, “10 günlük süreçte DSİ ile görüştük. Adatepe Barajı sulamasının ana hat döşemeleri en kısa zamanda başlanacak. Akçırı’daki borular döşenecek. Büyükyapalak Göleti ile ilgili müjdemiz geldi. İğde’de ikinci etap sulama gündemimizde. İnşallah oraya da su verilecek. Karakuz Barajı 700 günde bitecek. Göksun yolumuz hızlanıyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal, doğalgazda yatırımların artması için Armadaş nezdinde görüşmeler yapıyor. En kısa zamanda abone olmayan kimse kalmayacak” şeklinde konuştu.

Başkan Tıraş, sahaya inerek yatırımları sürekli takip edeceklerini vurgulayarak, “Bu hizmetler, çalışmalarımızın bir kısmı. Elbistan’da ve Kahramanmaraş’ımızda güçlü bir genel başkan yardımcımız var. Sayın Ünal’a önümüzdeki günlerde proje dosyalarımızı sunacağız. Artık sahada yatırımları takip edeceğiz” dedi.

 

 


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