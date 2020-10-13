Başkan Tıraş: “Şehrimizi eğitimde marka haline getirmek için çalışıyoruz”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile birlikte eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli okul binasının tamamlandığını, Güneşli Mahallesi'nde ise 24 derslikli Fatih İlkokulunun inşaat çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Tıraş, yatırımların sonuçlandırılması ve eğitim-öğretime kazandırılması için çaba göstereceklerini bildirdi.

İlçeye son yollarda 33 yeni okul kazandırıldığına dikkati çeken Başkan Tıraş, bunun da eğitim kalitesinde gözle görülür bir yükselme yaşanmasını sağladığının altını çizdi.

Başkan Tıraş, şöyle konuştu:

“AK Parti olarak eğitim ve eğitimciye destek olma anlamında gereken ne varsa hem hükümetimiz, hem milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız olarak bütün gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. 2011’den bu tarafa bölgemize yapılan okullarımızın sayısı 33’e ulaştı. Sınıflardaki öğrenci ortalamaları düştü. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımıza modern ve teknolojik imkanların sunulduğu eğitim yuvaları kazandırmaya gayret ediyoruz. Eğitime yapılan yatırımları, ilçenin geleceği için atılmış en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de eğitim yatırımları noktasında AK Parti Teşkilatları olarak bizler hep birlikte el ele omuz omuza verip çalışacağız. Bu eğitim yuvalarının memleketimize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’e teşekkür ediyoruz.”











