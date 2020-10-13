banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Tıraş: “Şehrimizi eğitimde marka haline getirmek için çalışıyoruz”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kentin eğitim altyapısına son yıllarda yapılan yatırımların başarıyı da beraberinde getirdiğini belirterek, “Elbistan’ı, eğitimde bir marka haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Tıraş: “Şehrimizi eğitimde marka haline getirmek için çalışıyoruz”
banner17

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile birlikte eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli okul binasının tamamlandığını, Güneşli Mahallesi'nde ise 24 derslikli Fatih İlkokulunun inşaat çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Tıraş, yatırımların sonuçlandırılması ve eğitim-öğretime kazandırılması için çaba göstereceklerini bildirdi.

İlçeye son yollarda 33 yeni okul kazandırıldığına dikkati çeken Başkan Tıraş, bunun da eğitim kalitesinde gözle görülür bir yükselme yaşanmasını sağladığının altını çizdi.

Başkan Tıraş, şöyle konuştu:

“AK Parti olarak eğitim ve eğitimciye destek olma anlamında gereken ne varsa hem hükümetimiz, hem milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız olarak bütün gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. 2011’den bu tarafa bölgemize yapılan okullarımızın sayısı 33’e ulaştı. Sınıflardaki öğrenci ortalamaları düştü. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımıza modern ve teknolojik imkanların sunulduğu eğitim yuvaları kazandırmaya gayret ediyoruz. Eğitime yapılan yatırımları, ilçenin geleceği için atılmış en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de eğitim yatırımları noktasında AK Parti Teşkilatları olarak bizler hep birlikte el ele omuz omuza verip çalışacağız. Bu eğitim yuvalarının memleketimize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’e teşekkür ediyoruz.”






Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Tıraş: “Şehrimizi Eğitimde Marka Haline Getirmek Için çalışıyoruz”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.