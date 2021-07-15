Başkan Tıraş: “Şahadete cesaretle yürüyen bir millet asla yenilmez”

Tıraş, mesajında, milli iradeyi yok sayan ve ülkeyi karanlığa boğmak isteyen hainlerin hüsrana uğradığı, istiklal ve istikbaline sonuna kadar sahip çıkan aziz milletin mücadelesinin zaferle taçlandığı 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlattı.

Aklını ve ruhunu ihanete teslim etmiş hainlerin saldırılarına direnirken şehit olan tüm kahramanları rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Tıraş, "Ezanımızı dindirmek, semadan bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak ve halkımıza boyunduruk vurmak isteyen FETÖ'cü hainler, göğsümüzdeki iman, gönlümüzdeki vatan sevgisi, çelikten irademiz karşısında hayal dahi etmedikleri bir sonla karşılaşmıştır. Darbe teşebbüsü ve işgal girişimi karşısında milletimizin o gece kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sergilediği direniş tarihe geçmiş, dünyaya da örnek olmuştur." ifadesini kullandı.

Başkan Tıraş, 15 Temmuz gecesi meydanlara inen milyonlarca kahraman karşısında, milletin silahını ve tankını millete doğrultan darbecilerin tüm planlarının bozulduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum.' çağrısına uyarak vatan uğruna bir olan cesur yüreklerin mücadelesiyle 15 Temmuz'da görülmüştür ki şahadete cesaretle yürüyen, ölümü öldüren bir millet asla yenilmez, Türkiye geçilmez. 15 Temmuz, darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemirlerin, 17 yaşında şahadete gülerek yürüyen Abdullah Tayyip Olçokların, vatan uğruna hayallerinden ve hayatından vazgeçen 23 yaşındaki cennet yiğitlerin, söz konusu Türkiye olunca her şeyini geride bırakan Sevgi Yeşilyurtların destanıdır. 15 Temmuz, sayısız isimsiz kahramanın hikayesidir."

"15 Temmuz, 27 Mayıs ile başlayan darbeler tarihinin son bulduğu bir zafer gecesi olarak yüzlerce yıl sonra da anılacaktır." ifadesini kullanan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, şunları söyledi:

“Eşi benzeri görülmemiş şekilde günlerce, gecelerce süren demokrasi nöbetleri de vatanın sahipsiz olmadığının gösterilmesi bakımından önemlidir. Kararlılığıyla ve duruşuyla hepimize cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza verdiğimiz mücadele ile yalnızca Türkiye demokrasisine değil dünya demokrasi tarihine de örnek olacak bir zafer kazandık. Bombalarla hedef alınan TBMM'nin, tarihinde ikinci defa 'Gazi' olduğu 15 Temmuz'da milletvekillerimizin, Meclisimize sahip çıkma kararlılığı, milletimizi hiçbir tehdidin korkutamayacağının anlaşıldığı bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bugün de ülkemizi siyasi, askeri ve ekonomik kuşatma altına almak isteyenler, 15 Temmuz'daki milli ruhla karşılaşmaya devam etmektedir. Türkiye'nin şahlanışını, yükselişini hiçbir güç durduramayacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, canlarını vatan uğruna hiç düşünmeden feda eden aziz şehitleri rahmet, kahraman gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Tıraş, şehitler ve gazilerin kalplerindeki mümtaz yerini ebediyen koruyacağını vurguladı.