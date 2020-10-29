Başkan Tıraş, sahadaki ziyaret ve incelemelerine devam ediyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, toplumun önemli bir kesimini oluşturan esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları ilk ağızdan dinlemeye gayret gösterirken bir yanda da kamu yatırımlarını da yerinde inceliyor.

Başkan Tıraş bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sanayi sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde esnaflarla bir süre sohbet eden ve şehre dair görüşlerini dinleyen Başkan Tıraş, sanayinin, kentin bel kemiği olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tıraş, “Yönetim kurulu üyelerimizle beraber sanayi sitemizde esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla sohbet edip sorunlarını dinledik. Sanayi bir şehrin üreten, onaran daima çalışan kalbidir. Biz de elimizden geldiğince onların yanında olmaya ve dertleri ile hemhal olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Tıraş, sanayi ziyaretinin ardından Elbistan’ın en önemli şehirlerarası yol güzergahı olan Elbistan-Göksun karayolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir ve yüklenici firmanın temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yaptığı değerlendirmede, “Elbistan’ı Türkiye ile bağlayan Göksun yolumuzda bu seneki asfalt programı tamamlandı. Yüklenici firma, şuanda gelecek sezon için hazırlıklarını yapıyor. Yolun asfalta hazır hale getirilmesi için çalışılıyor. Tabii burada hiç istemediğimiz şekilde bazı aksamalar yaşandı. İnşallah bu sıkıntıların aşılmasıyla birlikte daha hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Başta Elbistanlı kardeşlerim olmak üzere Afşin ve bölge halkını daha konforlu bir ulaşıma kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.