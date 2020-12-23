Başkan Tıraş: “Sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, koronavirüs salgınının artmasına karşı etkin olarak uygulanan filyasyon çalışmaları başta olmak üzere pandemide canla başla görev yapan sağlık personellerini kutladı.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’ı ziyaret eden Başkan Tıraş, yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının salgınla mücadele bir adım bile geri durmamalarının, toplumun tüm kesimlerince takdirle karşılandığını söyledi.

Başkan Tıraş, “Sağlık çalışanlarımız, virüsle savaşın ön cephesinde yer almaya devam ediyorlar. Hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. İnsanların, gündelik hayatında birçok alışkanlığından vazgeçerek kendisini güvenli alanlarda korumaya çalıştığı bu dönemde onlar, virüsle temasın en çok olabileceği hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında insanlık için görev yapıyorlar. Tüm sağlık personellerimiz ile gurur duyuyoruz. Sabırla, bilinçle, özveriyle büyük bir uğraş verdiklerine şahidiz. Bundan dolayı da tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, vatandaşlara da çağrıda bulunarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasına bir kez daha dikkati çekti.

Başkan Tıraş, vaka sayılarındaki azalmanın da çok önemli olduğunu belirterek, “Elbistan’ımız kurallara uyarak bu işi başaracağını gösterdi” dedi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





