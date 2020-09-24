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Başkan Tıraş, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, okula ilk adımları atan öğrencilerin heyecanına ortak olarak onlara maske dağıttı.

Başkan Tıraş, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, okula ilk adımları atan öğrencilerin heyecanına ortak olarak onlara maske dağıttı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 21 Eylül günü başlayan eğitim-öğretim yılı çerçevesinde Tepebaşı İlkokulu’nda sınıfları dolduran minik öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın da eşlik ettiği ziyarette, tek tek ilgilendiği öğrencilere maske dağıtan Başkan Tıraş, başarı dileğinde bulundu.

Başkan Tıraş, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımız pazartesi günü ders başı yaptı. Bizler de onların heyecanına ortak olmak istedik. Maşallah hepsi de pırıl pırıl. Bizler de onların her zaman yanında olacağız. Vatana, millete faydalı birer fert olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, okullarda koronavirüse karşı tedbirlerin alındığını belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı en öncelikli konumuz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, pandemi sürecinde gereken tüm tedbirleri aldı. Çocuklarımızın güvenle okullarına devam etmeleri için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu çerçevede de onlara maske hediye ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde de maske dağıtımına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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