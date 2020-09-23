Başkan Tıraş, mazbatayla birlikte bayrağı da devraldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Ahmet Tıraş, yeni yönetimi ile birlikte mazbatasını almak için Elbistan Adalet Sarayı’na gitti. Başkan Tıraş, ilçe başkanlığı mazbatasını Elbistan Seçim Kurulu’ndan aldı.

Başka Tıraş, mazbatayı aldıktan sonra devir teslim töreni için AK Parti Elbistan İlçe Teşkilat binasına geçti. Buradaki programda, 3 yıldır ilçe başkanlığı yapan Hasan Sungur, görevini Ahmet Tıraş’a tevdi etti.

Devir teslim töreninde konuşan eski ilçe başkanı Hasan Sungur, “2017 yılında gelmiş olduğumuz ilçe başkanlığı görevini bugün değerli başkanımız, değerli kardeşimiz Ahmet Tıraş’a tevdi ediyoruz. Ben Ahmet Tıraş ve ekibine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki devralmış olduğu bayrağı daha ileriye taşıyacak. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Ben tekrar hem kendisine hem yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, Elbistan’a hizmet parolası ile yola çıktıklarını söyledi.

Halkla iç içe ve halkla bütünleşen bir siyasi anlayışla hareket edeceklerini belirten Başkan Tıraş, “AK Parti ailesinde bayrak yarışı yaşanıyor. Bugün Hasan başkanımızdan bayrağı biz devralıyoruz. Allah nasip ederse daha hızlı bir şeklide Elbistan bölgesine hizmet etmeye yola çıktık. Hasan başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarımıza geçmiş dönemde yaptıkları hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir hükümet ve güçlü liderle yol yürüyeceğiz. Elbistan bu güçlü liderlerden yeterince hizmetleri aldı Mahir Ünal sayesinde. Devraldığımız bayrağı daha fazla nereye götürebiliriz onun çabasındayız. Halk ile iç içe, üye kayıtlarımızı da devam ettirerek daha hızlı bir şekilde inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.







