banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Tıraş, koronavirüse yakalandı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Tıraş, koronavirüse yakalandı
banner17
banner43
 

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktı. Başkan Tıraş, sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisine evinde devam edildiğini belirtti.

Başkan Tıraş, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Evimde karantina altındayım. Arayan, soran, mesajla geçmiş olsun dileklerini ileten, şifa için dua eden dostlarım var olun. Yoğun gelen telefonlara cevap veremiyorum dostlar. Sizleri seviyorum” açıklamasını yaptı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler: