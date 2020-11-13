Başkan Tıraş, koronavirüse yakalandı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktı. Başkan Tıraş, sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisine evinde devam edildiğini belirtti.

Başkan Tıraş, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Evimde karantina altındayım. Arayan, soran, mesajla geçmiş olsun dileklerini ileten, şifa için dua eden dostlarım var olun. Yoğun gelen telefonlara cevap veremiyorum dostlar. Sizleri seviyorum” açıklamasını yaptı.