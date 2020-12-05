Başkan Tıraş, baca gazı filtre sistemi hakkında bilgi aldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, baca gazı arıtma sistemi çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi almak amacıyla Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ni ziyaret etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yönetim kurulu üyeleri birlikte Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Hakan Tutuş ve Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi Müdürü Süha Dinç’i ziyaret etti. Ziyaretin ana gündeminde dev enerji tesisinin daha çevreci bir yapıya kavuşturulması için başlatılan baca gazı filtre sistemi vardı. Başkan Tıraş, hem filtre çalışmalarını yerinde gördü hem de teknik ekiple son durum değerlendirmesi yaptı.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Baca gazı filtre sistemi yapımı işlemlerini yerinde inceleyip firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü gözledik” dedi.

Baca gazı filtre sistemine ek olarak santralde kömürün ilk yanma safhasındaki ateşleme sisteminde fuel-oil yerine sistem dönüşümü sağlanarak çevreci olması hasebiyle doğalgaz yakıldığı yönünde bilgi aldıklarını kaydeden Başkan Tıraş, santralin istihdam ve ekonomiye katkısının da büyük olduğunu dile getirdi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, son olarak baca gazı filtre sistemi konusunda yakın takibi sürdüreceklerinin altını çizdi.









