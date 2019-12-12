Başkan Sungur’dan Öztunç’a sağlık ocağı cevabı

Başkan Sungur, sağlık ocağı için arsa tahsisinin yapıldığını ve 2020 yılı yatırım programına teklif edildiğini söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların temel sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamadığı gerekçesi ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. Öztunç’un bu hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılacak aile sağlığı merkezine arsa tahsisinin 2018 yılında yapıldığı cevabını verdi.

Elbistan’a, başta sağlık ve eğitim hizmetleri olmak üzere birçok alanda ciddi yatırım kazandırıldığını ve bunu da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın büyük gayret ve çabası sonucu olduğunu dile getiren Başkan Sungur, “Bir şehri ayağa kaldıran, o şehrin evlatlarıdır.”diyen bir vekiliniz varsa ve tam manasıyla söylediği sözün hakkını veren bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir” şeklinde konuştu.

Başkan Sungur, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye mal olmuş, ülke siyasetine yön verecek konumda bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir. Cumhurbaşkanına en yakın yol arkadaşı olmuş, iktidar partisi ve hükümet partisinde ikinci adam olmuş bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir. Gücünü, yetkisini, emeğini, zamanını ve birikimini fedakarca memleketini ayağa kaldırmak için, şehrini ayağa kaldırmak için harcayan bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir. Yaptıklarıyla, projelerle, yatırımlarla şehrinin kalkınmasında temel taşı olmuş ve yaptıkları yapacaklarına ve yapılıyor olanlara teminat olmuş bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir.

Şehriyle ilgili her konuda maddi manevi önderlik yapan bir vekiliniz varsa; eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, yerel hizmetlerden kalkınmaya kadar her alanda şehrine ilklerin yapılmasına vesile olmuş bir vekiliniz varsa; 40’ın üzerinde eğitim yatırımı, yollar, yerel yönetim hizmetleri, gençlik ve spor tesisleri, doğalgaz, kamu kurum binaları ve hastaneler yapılmasına vesile olan bir vekiliniz varsa; il statüsünde şehir hastanesi yapılmasına, ağız ve diş sağlığı hastanesi yapılmasına vesile olmuş bir vekiliniz varsa vekalet emin ellerde demektir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı işaret ederek, “Şehrinizin vekili her alanda yol açmaya, şehri ayağa kaldırmaya, şehrin insanlarına hizmet için çalışmaya devam ediyor” diyen Başkan Sungur, “Bir taraftan Elbistan Devlet Hastanesinin yatak kapasitesinin 325’e çıkarılması, hastaneye Kalp Merkezi kurulması, acil servisin revizyonu, yeni uzmanlık kadrolarının tahsis edilmesi konuları şehrin emin vekili tarafından çözülürken diğer taraftan onlarca Aile Sağlığı Merkezleri yapılırken, yeni bir Aile Sağlığı Merkezinin daha Cumhuriyet Mahallemizde hizmet vermek üzere arsa tahsisi yapılmış ve yatırım programına teklif edilmiştir. Arsa talebi 2018 yılında yapılmış; söz konusu arsanın tahsisi de 2019 yılındaki kararla yapılmış ve büyük ihtimalle de diğer yeni yatırımlarla birlikte 2020 yatırım programında yer alacaktır.

Şehrinden haberi olmayan değil, rüyalarını bile bu şehirde gören bir vekiliniz varsa, vekalet emin ellerdeyse, kervan yürüyorsa, şehir ayağa kalkıyorsa, Elbistan’ımız gelişiyor, güzelleşiyorsa şehrin evladı şehri ayağa kaldırmak için çalışıyorsa; şehrin vekaletine, şehrimize sahip çıktığı için, şehrimizi ayağa kaldırdığı için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.