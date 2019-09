Başkan Sungur’dan hastane açıklaması

“Vatandaşlarımızın müsterih olmalarını ve dedikodularla sadece Elbistan’ımıza değil bölgeye hizmet veren hastane kurumumuz ve fedakar sağlık çalışanlarımızın yıpratılmasına ve zan altında bırakılmasına müsaade etmemelerini istiyoruz” diyen Başkan Sungur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sosyal medya üzerinde dillendirilen ve basın organları tarafından haberleştirilerek gündeme getirilen Elbistan Devlet Hastanesi hakkındaki bazı dedikodu ve iddialar vatandaşlarımızda tedirginliğe ve kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olmuştur. Konu savcılığa intikal etmiş olup adli soruşturmalar adli makamlar tarafından yapılırken bir taraftan da idari makamlar tarafından gerekli işlemler yapılarak görevden uzaklaştırma da dahil olmak üzere idari soruşturma yapılmaktadır. Günde binlerce poliklinik hizmetinin verildiği, on binlerce insanımızın giriş yaptığı ve yüzlerce yataklı tedavi ünitesinin işlediği ilçemizin en büyük sağlık kurumunda şikayetler, iddialar veya daha başka art niyetli yaklaşımlar olabilir ancak bunların üzerine her zaman idari sıralı birimler ve adli makamlar tarafından titizlikle gidilir ve ihmal, kusur, suç durumunda da sorumlular hakkında gereği adli ve idari olarak yapılır.

Yüzlerce sağlık çalışanımız vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin en yüksek orana çıkarılması için her zaman gayret ve fedakarlıklarla görevlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımızın nazarında her kademeden tüm hastane çalışanlarımız zan altında bırakılmaya ve yıpratılmaya çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın müsterih olmalarını ve dedikodularla sadece Elbistan’ımıza değil bölgeye hizmet veren hastane kurumumuz ve fedakar sağlık çalışanlarımızın yıpratılmasına ve zan altında bırakılmasına müsaade etmemelerini istiyoruz.”

Hastanede yaşandığı iddia edilen bu olayın, art niyetli olarak siyasi mecraya çekilmek istendiğini ve çamur atma meselesine dönüştürülmek istendiğini belirten Başkan Sungur, “Tüm bunların haricinde; konu hakkında adli ve idari makamlar tarafından gerekli işlemler yapılmakta iken, bu konunun, art niyetle ve özellikle bir çaba harcanarak bazı kişiler tarafından siyasi mecraya çekilerek siyasetçilere çamur atmaya çalışma, siyasileri ve milletvekillerini sorumlu göstermeye çalışma gibi hele hele böyle bir konuda insana çamur atmaya çalışma malzemesi olarak görmek ve memleketin değeri haline gelmiş siyasetçilerimize saldırma gayreti içine girmek tam anlamıyla siyasi ferasetsizlik, insani haysiyetsizlik halidir. Böyle bir konuda zaten idari ve adli makamlar tarafından suç soruşturulup gereği yapılırken, siyaset ve kamuoyu mecrasından bazı zihniyeti bozuk kişiler-odaklar tarafından siyasi rakip psikolojisiyle ve fırsat bu fırsat mantıksızlığıyla memleketimizin gurur kaynağı insanlarına saldırmaya çalışmakta benzer şekilde ahlaksızlık suçu işlemekten farksızdır.

Vatandaşlarımızın rahatını ve huzurunu kaçıracak her konu, her zaman adli ve idari makamlar tarafından yakından incelenip, araştırılıp, takip edilerek vatandaşlarımıza yansıyacak olan her türlü olumsuzlukta ihmali veya sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereği her zaman yine adli ve idari makamlar tarafından yapılır” açıklamasında bulundu.