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Başkan Sungur’dan AÖF İrtibat Bürosu teşekkürü

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Elbistan’a Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) İrtibat Bürosu açılması konusundaki destek ve girişimlerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Başkan Sungur’dan AÖF İrtibat Bürosu teşekkürü
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Ünal’ın, Elbistan’a il düzeyindeki hizmetleri kazandırmak için büyük çaba ve emek harcadığını belirten Başkan Sungur, “Binlerce öğrenciyi, işlemleri için il merkezine gitmekten kurtaracak bu önemli çalışma, sadece ilçemiz değil bölgemiz adına büyük bir kazanç olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile yaptığı görüşmenin ardından 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) İrtibat Bürosu’nun çalışmalara başlayacağı müjdesinin gelmesini değerlendiren Başkan Sungur, şöyle konuştu:

“Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) İrtibat Bürosu, genelde il merkezlerinde hizmet veriyor. Elbistan’ımız da yine Sayın Bakanımızın gayretleri ile 7 yıldır Açık Öğretim Fakültesi sınavları yapılıyor idi. Ancak ilçemizde bir irtibat bürosunun olmaması, çevremizdeki hinterlant ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 4-5 bin öğrencinin, işlemler için il merkezine gidiş geliş yapmasını zorunlu kılıyordu. Sayın Bakanımızın girişimleri ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren bu zorunluluğu ortadan kaldıracak çalışma hayata geçiyor. Açık Öğretim Fakültesi İrtibat Bürosu’nun açılmasıyla birlikte hizmet öğrencilerimizin ayağına gelecek. Öğrenciler, daha önceden il merkezindeki irtibat bürosunda verilen ders kaydı, kayıt, diploma, kimlik, transcript, eğitim materyalleri temini gibi hizmetleri yapabilmek için 170 kilometre gitmek zorunda kalmayacak.”

Başkan Sungur, “Sadece Elbistan’da değil çevre ilçelerdeki Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini de büyük bir mağduriyetten kurtaracak bu çalışmada emeği olan başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, Elbistan halkı adına özellikle teşekkür ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Şafak Ertan Çomaklı’ya da ilçemiz ve bölgemiz adına bu önemli eğitim hizmetindeki hassasiyeti ve alakasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu konudaki girişimlerinden dolayı Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e teşekkür ediyorum” dedi.

 


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Başkan Sungur’dan AÖF İrtibat Bürosu Teşekkürü
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Kenan 3 saat önce

Emeği geçen herkese teşekkürler gerçekten de bu hizmet bazıları için önemsiz olsada büyük hizmet şahsınıza ve emeği geçen herkese teşekkürler

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