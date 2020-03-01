Başkan Sungur: "Zaman birlik zamanı"

Tüm ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde milli savunmamız ülke toprakları dışında, ileri karakollarımız olarak nitelendirilecek alanlarda kahraman silahlı kuvvetlerimiz tarafından yapılmakta ve ülkemize yönelik tüm tehditler daha sınırlarımızın dışında yok edilmektedir.

Kendi halkını bombalayan bir rejimin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan insanların ve yıllarca misafir ettiğimiz göçmenlerin üzerinden olaylar çıkararak huzursuzluk ortamı oluşturmanın hiç kimseye faydası olmayacaktır."

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Sungur, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yüz yılın mücadelesinin verildiği bu günlerde milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek ordumuzun ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin yanında yer alarak onların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak bizlere düşen en önemli görevdir.

Dışarıdan ülkemizi kuşatmaya çalışan her türlü dış etken ile cesurca mücadele verilen bu günlerde, içeriden ihanetlerle insanlarımızın sinir uçlarına dokunarak milletimizin enerjisini tüketecek ve milli birliğimizi göçmenler üzerinden bozmaya yönelik her türlü provakatif eylemlerin ülkemize bir faydası bulunmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan ve içinde provokasyon barındıran haberlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Askerlerimizin şehit edilmesi ile ülkemize ve silahlı kuvvetlerimize yönelik tüm saldırıların kaynağı ve sorumlusu Esad rejimidir.

Genel Başkan yardımcımız sayın Mahir Ünal’ın özellikle belirttiği gibi Türkiye milli güvenliğini temin etmek için İdlib’den de mavi vatandan da geri adım atmayacaktır. Mücadelenin cephede ve siyasi arenada sürdüğü bu dönemde FETÖ’cü provokatörlerin oluşturmak istediği algılara, askerimizin moralini hedef alan girişimlere, uluslararası arenada milli birlik ve topyekün kenetlenmiş halimizi baltalamaya yönelik haberler, provakasyonlar, paylaşımlar ve eylemlere karşı teyakkuz halinde olmalıyız.

Milli birliğimizi tehdit eden tüm unsurlar sınırlarımıza yaklaşmadan tamamen bertaraf edilene kadar kahraman silahlı kuvvetlerimizin cesur ve korkusuz mücadelesinin sonuna kadar yanındayız destekçisiyiz.

Zaman birlik olma zamanı. Mehmetçiğimizi, ordumuzu, devletimizi rabbim muzaffer kılsın. Sahada ve masada Türkiye’nin gücü ve kararlılığı istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatını Allah zaferle taçlandırsın" şeklinde konuştu.

Söz konusu haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamasına başlayan Başkan Sungur, şunları söyledi:"Cumhuriyet Gazetesi tarafından 01.03.2020 tarihli ve bazı basın ve yayın organları tarafından “Elbistan'da Suriyelilerin iş yeri ve evlerine saldırı” başlıklarıyla yapılan haber ve video görüntüleri ilçemize ait değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.