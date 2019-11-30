Başkan Sungur: “Yeni Adalet Sarayımız hayırlı olsun”

Başkan Sungur, yeni Adalet Sarayı’nın ilçenin 50 yıllık bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yapıldığını söyledi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Adalet Sarayı’nda inceleme yaptı. İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Sungur, mevcut adliye binasının fiziki açıdan yetersiz kaldığını hatırlattı.

Elbistan Adalet Sarayı’nın ilçe adına önemli bir değer olduğunu vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, “22 bin metrekare kapalı alana sahip. Daha önceki adliyemiz, 30 yıldır hizmet veriyordu. Bugünün şartları göz önünde bulundurulduğunda fiziki açıdan yetersiz kalıyordu. Kapasitesi yetmiyordu. Yeni yapılan adliyemiz oldukça modern ve ilçemizin 50 yıl sonraki projeksiyonuna göre inşa edildi. Maraş adliyesinden de büyük bir adliye” dedi.

Başkan Sungur, “Elbistan’ımıza böyle bir adliye gelmesi ve tüm adli ile yargı birimlerinin tek çatı altında toplanması, Elbistan halkımız için büyük bir şans. Böyle bir modern ve büyük adliyenin oluşu, kıdemli hakim ve savcıların ilçemizi tercih etmesinde de büyük rol oynayacak. Burada görülen duruşmalarda daha deneyimli ve tecrübeli hakim savcılarımız olacak. vatandaşlarımızın bunu da bilmesi gerekiyor. Bu modern adliyenin kazandırılmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın çok büyük emeği ve katkısı var. Kahramanmaraş’tan büyük bir adliye kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Başsavcımız Hayri Ormancı ve Kaymakamımız da adliye binamızın sorunları ile yakından ilgilendi ve çözüme kavuşturulmasını sağladık. Bugünden itibaren, savcılarımız, hakimlerimiz, adliye personellerimiz ve avukatlarımız, yeni Adalet Sarayımızda görevlerini sürdürecekler” ifadelerini kullandı.

