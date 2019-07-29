Başkan Sungur: “Gürün yolunun yüzde 60’ı, bu yıl tamamlanacak”

Başkan Sungur, yaklaşık 40 milyon liraya mal olması beklenen yol çalışmasının bu yılki hedefinin de yüzde 60’ının bitirilmesi olduğunu söyledi.

Elbistan’ın kuzey çıkışı olarak adlandırılan ve Sivas’ın Gürün ilçesine direk bağlantısı olan yolun asfaltlanarak standardının yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sivas’a ve oradan da İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ndeki illere ulaşımda rahatlama sağlayacak 45 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ile yönetimi, yüklenici firmanın yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Söz konusu yolun standardının yükseltilmesinin önemine değinen Başkan Sungur, “Elbistan’ı Gürün’e bağlayan karayolumuzun ihalesi, geçtiğimiz nisan ayında yapılmıştı. 39 milyon 521 bin TL sözleşme bedeli olan bu önemli projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanması için belirlenen süre ise 27 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu yıl, yoldaki çalışmaların yüzde 60’ının bitirilmesi hedefleniyor. Elbistan-Gürün arası yapılması planlanan 45 kilometrelik yolun genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılıp sathi kaplama işleri yapılacaktır. Çalışmalar, Gürün sınırından Elbistan istikametine doğru yapılıyor. Elbistan-Gürün arasındaki yol Eylül ayı sonunda kullanıma hazır hale gelecektir” dedi.

Elbistan-Gürün karayolundaki çalışmaların başlamasındaki katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Başkan Sungur, “Bu yol, Elbistan’ımızı kuzey ve İç Anadolu bölgelerimizdeki illere bağlayacak. Elbistan’ın kuzey aksındaki bu önemli güzergahtaki çalışmaların başlamasına büyük katkı sunan başta AK Parti Genel Başkanımız Sayın Mahir Ünal ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.















