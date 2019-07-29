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Başkan Sungur: “Gürün yolunun yüzde 60’ı, bu yıl tamamlanacak”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ve yönetimi, Elbistan’ı, Sivas’ın Gürün ilçesine ve dolaylı olarak İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz’e bağlayacak yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Sungur: “Gürün yolunun yüzde 60’ı, bu yıl tamamlanacak”
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Başkan Sungur, yaklaşık 40 milyon liraya mal olması beklenen yol çalışmasının bu yılki hedefinin de yüzde 60’ının bitirilmesi olduğunu söyledi.

Elbistan’ın kuzey çıkışı olarak adlandırılan ve Sivas’ın Gürün ilçesine direk bağlantısı olan yolun asfaltlanarak standardının yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sivas’a ve oradan da İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ndeki illere ulaşımda rahatlama sağlayacak 45 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ile yönetimi, yüklenici firmanın yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Söz konusu yolun standardının yükseltilmesinin önemine değinen Başkan Sungur, “Elbistan’ı Gürün’e bağlayan karayolumuzun ihalesi, geçtiğimiz nisan ayında yapılmıştı. 39 milyon 521 bin TL sözleşme bedeli olan bu önemli projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanması için belirlenen süre ise 27 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu yıl, yoldaki çalışmaların yüzde 60’ının bitirilmesi hedefleniyor. Elbistan-Gürün arası yapılması planlanan 45 kilometrelik yolun genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılıp sathi kaplama işleri yapılacaktır. Çalışmalar, Gürün sınırından Elbistan istikametine doğru yapılıyor. Elbistan-Gürün arasındaki yol Eylül ayı sonunda kullanıma hazır hale gelecektir” dedi.

Elbistan-Gürün karayolundaki çalışmaların başlamasındaki katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Başkan Sungur, “Bu yol, Elbistan’ımızı kuzey ve İç Anadolu bölgelerimizdeki illere bağlayacak. Elbistan’ın kuzey aksındaki bu önemli güzergahtaki çalışmaların başlamasına büyük katkı sunan başta AK Parti Genel Başkanımız Sayın Mahir Ünal ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


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Halktan biri 4 hafta önce

Bugün enflasyon rakamları hakkında herkes konuşuyor, işsizlik rakamları önümüzde, her 4 gençten 1 tanesi işsiz. Elbistan gençlerine iş imkanı sağlayamıyor. Elbistanlı kaç tane mühendis Elbistan'da çalışabiliyor. Yol medeniyettir ama işsizlik bu durumda iken yola harcanacak bir bütçe yaratılmasını anlayamıyorum. Herkes enflasyondan şikayetçi ancak kimse enflasyonu düşürmenin en iyi yolunun üretim olduğunu görmüyor mu? Yoksa ben başka bir ülkede filan mı yaşıyorum. Elbistan için yol/bina yapmaktan vazgeçin artık. 10 sene önce Elbistan bu durumdan daha iyi bir durumda idi. Bir yerin gün geçtikçe gelişmesi beklenirken Elbistan geriliyor her konuda. Yola binaya ihtiyacımız yok bizim anlayın artık bunu.

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Misafir Avatar
Hüseyin 4 hafta önce @Halktan biri

Halktan biri çok haklısın, tespitin çok müthiş ama çoğu kişi tarafından anlaşılamıyor. Akıllı cihazlar ve telefonlar milletin kafasını sulandırmış durumda.

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Vatandaş 4 hafta önce

Kendi reklamını yapmak için her gün bir yerde boş boş konuşuyorsun.Memleket iş aş kapısı istiyor. Nüfus her geçen gün azalmaya başlamış gençler memleketi terk ediyor daha bunlar yok köprü estetik park bahçe diyor

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Duyarlı Albıstani 4 hafta önce

Duyda inanmaaa duyda inanma he he sarız yolu bitti kumlu yolu bitti göksun yolu bitti malatya yolu bitti şimdide gürün yolunumu yapıyorsuz yorum nazar damesin sona ülkenin her yeri yapılsa Albıstanın yolları yapılmaaazzz yapılmaz göksün yoluna başlanalı nadar oldu ne zaman bitecek bilen varmı yoook çünkü yol yapılacak yerler sarp aşılmaz dağlar Ancak ferhatı getirekki yolumuz belimiz yapılsım suyumuzda gelsin

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Ömer Faruk erşahin 4 hafta önce

Yol yapmak demek yandaşı zengin etmek demek millet geberse umurlarında olmaz bu millete müstehak

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Mustafa YILDIZ 4 hafta önce

Bu kim olaki acaba yol yapımı hakkında haber yaptınız?

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Cansu yıldız 4 hafta önce

Nerenin başkanı siz bizle dalgamı geçiyorsunuz bu nasıl haber kendinizmi seçtiniz başkanınızı karayolları genel başkanı mı???? Biz bilmeden oy verdik sanırım

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Duyarlı Albıstani 4 hafta önce

Bukalemun gibi durmadan çıkarları için parti değiştirenler malesef şuanda Akp de bunlar ilk seçimdede bölgede Akp yi bitirirler

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Yorum 4 hafta önce

İlce baskani neyi inceliyor nebilgisi veya yetkisi var proje sorumlusumu devletin bunun denetleyecek hicmi amiri memuru yok bu hukumet ve partisine mensup il ilce baskanlari kamu yatirimlarini incelyip aciklama yaptimi deli oluyorum yav sanirsin bunlar gitmese proje iptal olacak

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