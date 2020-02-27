Başkan Sungur'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Sungur mesajında, Regaip Kandiliyle başlayan ve Kadir gecesiyle sona eren, Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan üç ayların birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını temennisinde bulundu.

Başkan Sungur mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaip, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili’nde rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyorum.”