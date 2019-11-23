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Başkan Sungur dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Sungur dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Sungur dan Öğretmenler Günü mesajı
 Başkan Sungur’dan Öğretmenler Günü mesajı 
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 
Başkan Sungur, mesajında, “Bu kutlu günde ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması noktasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin kazanılmasında en büyük rolü öğretmenler almaktadır. Bizler öğretmenlerimizin her zaman saygıdeğer bir meslek icra ettiklerinin bilincindeyiz. Onların hizmetleri sayesinde, bizlerde ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere hızla koşarken, genç nesilleri daha iyi seviyede göreceğiz” dedi. 
Sungur mesajının devamında şunları söyledi: 
“Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz her şeyin en iyisini en güzelini hak etmektedir. Bu kutsal görevi yerine getiren, fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum.

Yerel Manşetler
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