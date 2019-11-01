Başkan Sungur da Öztunç’a 3 soru sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ndeki yol sorunları ve İğde Mahallesi’ndeki içme suyu deposundaki eksikliklerle ilgili iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımış ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Söz konusu önergenin basında yer bulmasının ardından sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur da, Öztunç’a 3 soru yöneltti.

İğde Mahallesi’ndeki su deposunun kapısının olduğunu ve Elbistan Belediyesi’nin yaptığı sıcak asfalt çalışmalarını gösteren fotoğrafları da paylaşan Başkan Sungur, sorduğu soruların 2’sini de kendisi cevapladı. Başkan Sungur, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Öztunç, geçtiğimiz günlerde Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ü beyi ziyaret etmiş. Bugün yapmış olduğu açıklamada Elbistan’ın yol sorunu ve su sorunu olduğunu söylüyor. Ayrıca İğde Mahallemizdeki su deposunun kapağı olmadığını ve ne zaman yapılacağını soruyor. Biz de Sayın Öztunç’a soruyoruz. Elbistan Belediyesine giderken hangi yollardan geçtiniz? İğde Mahallesindeki su deposuna gittiniz mi? CHP belediyelerinde durum nedir? Buradaki sorunlarla ilgileniyor musunuz? Cevabı ben vereyim işte yollarımız, işte iğde mahallemizin su deposu kapağı ve kapısı. Siz sadece 3.soruya cevap veriniz.”

Başkan Sungur’un yaptığı sosyal medya paylaşımına birçok vatandaş da yorumları ile destek verdi. Öztunç’u eleştiren vatandaşlar, Elbistan Belediyesi’nin çalışma sisteminden memnun olduklarını, “Böyle başkan Elbistan’a hiç geldi mi? Böyle giderse burası küçük Paris olacak. Ali bey, ilk defa Elbistan Belediyesi çalışıyor. Hakkını yememek lazım teşekkürler Mehmet Gürbüz” şeklinde yorumlar yaptılar.