Başkan Sungur: “15 Temmuz, bir dönüm noktasıdır”

Başkan Sungur, 15 Temmuz’un, ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Her türlü ülke ve vatan düşmanlığının elbirliği yaparak, dışarıdan desteklemelerle, içerden yıkıma ve ülkeyi ele geçirmeye kalkışmasına, ihanet ordusuna karşı aziz Türk milletimizin kenetlenerek göğüs germesidir 15 Temmuz. Boyunduruklar, vesayetler, talimatlar, parmak sallamalar, hiza verme çalışmaları, kontrol altında tutma yöntemlerini milli iradesiyle ve milletinin eliyle yok eden Türkiye’mizin tam bağımsızlık ve güçlü ülke yolundaki dönüm noktasıdır 15 Temmuz. Artık çekinen, korkan, ürken, sinmiş ve güçlü ülkelerin ağzına bakan bir devlet değil, küresel oyun kurucu ve karar verici bir Türkiye’nin kabuğunu yırtıp atması, prangalarından ve kendini saran ihanet iplerinden kurtulmasıdır 15 Temmuz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, “Reisimizin dediği gibi artık kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olacak bir Türkiye var. Artık küresel kurgulama ve senaryolara oyunculuk yaptırılan değil, oyun kurucu ve senaryoları yazan bir Türkiye var. Ülkesi için milleti için gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın izinde milleti için yorulan yol arkadaşlarımız var. Bu yükseliş ve aziz milletimizin kendi iradesi ile yücelişinin önünde kimse duramaz. Vatanı uğruna canını hiçe sayarak şehitliğe erişen kahramanlarımızın, gazilerimizin kanları Türkiye’mizin kutlu yükselişinin ışığı olacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı ömür boyu borçluyuz” dedi.