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Başkan Şahin’den tartı aletleri için periyodik muayene uyarısı

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, tartı aletlerinin periyodik muayene süresiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Başkan Şahin’den tartı aletleri için periyodik muayene uyarısı

Başkan Şahin, 29 Şubat’a kadar periyodik muayene yaptırılmayan her bir tartı aleti için 2 bin 102 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “3156 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu kapsamında tartı aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayene yapılması zorunludur. Periyodik muayene yapılması için de son tarih 29 Şubat 2020’dir. Bu tarihe kadar periyodik muayenesi yapılmayan her bir tartı aleti için 2 bin 102 TL idari para cezası uygulanacaktır. Esnaflarımızın, idari para cezası ile karşı karşıya kalmaması için tartı aletlerinin periyodik muayenesini en kısa zamanda yaptırması gerekmektedir” dedi.


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