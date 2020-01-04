Başkan Şahin’den tartı aletleri için periyodik muayene uyarısı

Başkan Şahin, 29 Şubat’a kadar periyodik muayene yaptırılmayan her bir tartı aleti için 2 bin 102 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “3156 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu kapsamında tartı aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayene yapılması zorunludur. Periyodik muayene yapılması için de son tarih 29 Şubat 2020’dir. Bu tarihe kadar periyodik muayenesi yapılmayan her bir tartı aleti için 2 bin 102 TL idari para cezası uygulanacaktır. Esnaflarımızın, idari para cezası ile karşı karşıya kalmaması için tartı aletlerinin periyodik muayenesini en kısa zamanda yaptırması gerekmektedir” dedi.