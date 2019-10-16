Başkan Şahin’den, e-sınav teşekkürü

Başkan Şahin, yılbaşından itibaren başlaması planlanan çalışmanın önemine değinerek, “Yılda yaklaşık 6 bin hemşerimiz, e-sınava girmek için kilometrelerce yol kat etme zahmetinden kurtulacak” dedi.

E-sınav hizmetinden Elbistan’ın yanı sıra kuzey ilçelerin de yararlanacağını belirten Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Başta ehliyet sınavı olmak üzere e-sınavların Elbistan’da da yapılacak olması sevindirici bir gelişme. Bu sınavların ilçemizde yapılmamasının doğurduğu mağduriyetleri başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, Sayın Valimiz Vahdettin Özkan’a, bölge milletvekillerimize ve Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’e bizzat aktarmıştık. Bir süredir devam eden girişimler sonucunda e-sınavların Elbistan’da yapılması ile ilgili olarak ihaleye çıkılacağı, Kaymakam Bey tarafından açıklandı. İnşallah, sistemin altyapısının tamamlanması ile birlikte de yılbaşından itibaren sınavlar ilçemizde yapılamaya başlayacak” diye konuştu.

Başta ehliyet sınavı olmak üzere e-sınavlara katılmak için yılda yaklaşık 6 bin hemşerimiz il merkezine gidiyordu. E-sınavların il merkezinde yapılması, bölgemizden giden adayların başta ekonomik yönden olmak üzere çok zorlayıcı bir durumdu. Bölgemizdeki yaklaşık 250 bin nüfusa hitap edecek bir uygulamadaki katkıları ve desteklerinden dolayı başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bey’e, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, bölge milletvekillerimize ve katkı sunan tüm ilgililere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan şahin, Elbistan’a polis meslek yüksekokulu açılmasının da gerekliliğine işaret etti.