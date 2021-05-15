Başkan Şahin: “Tüm işletmeler Pazartesi’den itibaren açılmalı”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, 17 günlük tam kapanmanın ardından pazartesi günü itibariyle tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini söyledi.

‘Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın işyerleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir’ diyen Başkan Şahin, “Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir” şeklinde çağrıda bulundu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal şahin, konuyla ilgili taleplerini içeren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zaman kaybedilmeden, Pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf ayakta kalma ve yaşam mücadelesi verirken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı. Esnafımızın biriken borçlarının ödenmesi ve ayakta kalması için zaman kaybedilmeden işyerlerinin açılış kriterleri hemen belirlenmeli ve 17 Mayıs sonrasına erteleme yapılmamalı. Çünkü esnafımızın kapanmaya değil acil açılmaya ihtiyacı var. Bu desteğin artık esnafımıza verilmesi kaçınılmaz oldu. Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır.”