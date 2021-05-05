Başkan Şahin: “Teşkilatlanmamızın son aşamasına geldik”

Teşkilatlanma çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ve parti binasını da açtıklarını belirten Deva Partisi Elbistan Kurucu İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, “Deva Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan liderliğinde; ekonomi, adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasi krizine Deva olmak amacıyla kapsayıcı ve doğru ilkelerle, gerçekçi açık net ve anlaşılır üstün fayda sağlayıcı parti programı ve projeleri ile her türlü meslekten eğitimli,alanında uzman,mesleğinde ve kariyerinde başarılı ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarla kurulmuş bir partidir.

Bilindiği üzere rekor sürede 43 il kongresi sonrası 29 Aralık 2020 tarihinde yapılan büyük kongresi ile bu tarihten sonra devam eden, süratle ve kaliteli teşkilatlanmalar ve kongreler ile devam eden Deva programı görülmektedir. Hükümet partisinin lebaleb kongrelerini tamamlamasının ardından tam kapanma kararı alması nedeniyle 17 günlük süre boyunca kongre ve çalışmalarımıza ara vermiş durumdayız” dedi.

Elbistan’da özellikle tarım sektörüne yatırım yapılması gerektiğini anlatan Başkan Şahin, Hollanda ve İsrail örneğini vererek şöyle devam etti:

“Çağımızda devletler özellikle son 20 yılda gelişen teknolojiyi de kullanarak tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji ürünlerinde birbiri ile yarışarak ultra bol miktarda ürün üretmektedirler. Nitekim görüldüğü üzere bir Konya ovası kadar olmayan ortalama Elbistan ovası kadar toprakları olan Hollanda, İsrail gibi ülkeler sadece tarım sektöründe ülkemizden 5 kat daha fazla üretim sağlamaktadır. Bunlardan Hollanda denizi doldurarak tarımını artırırken, İsrail ise çölü ıslah ederek tarımını artırmaktadır. İsrail elinde kıt su olmasına rağmen profesyonel tekniklerle elindeki tarım arazilerinin tamamını sulamaktadır.

Elbistan dünyada birçok şehre göre kıyaslandığında cennettir cennet. Ceyhan, hurman, Sarsap, Söğütlü. Su imkanlarımız başka hiç bir şehirde yokken başarısız ve beceriksiz yöneticilerimiz Elbistan’ın yıllarca tarım ve hayvancılıkta geri kalmasını izledi. Ne varsa betonda var anlayışı burada da devam etti. Çünkü en büyük rant en büyük yolsuzluk betondaydı. Birçok veri ve bilgi var olmasına rağmen korkmadan devam ettiler. Maalesef ki üreticimizi desteklemek bir yana ona zulmeden bir anlayış vardır. Bu anlayış zihniyet ve yapı toplum tarafından görülmektedir. Biz Deva Partisi olarak Elbistan’da öncelikle tarım ve hayvancılığa deva olacak, tarımsal ve hayvansal ürünleri en az 10 kat artıracak Elbistan ova topraklarının sulanacağı sulama projesini hayata geçireceğiz. Betona ayrılan çaba ve paranın onda biri ile gerçekleşecek tarımda sulama ile tarım ve hayvancılık ürünlerinin bollaşması ve haricinde tarımsal ve hayvansal tesis ve fabrikalar kurulacaktır. Çiftçi kazanacak, hayvancı kazanacak, işçi kazanacak, esnaf ticaret kazanacak, insanlarımız kazanacak rahatlayacak ve Elbistan ve toprakları çöl olmaktan kurtulacaktır. Bu husus Elbistan'da her şeyden daha önemlidir.

Milyarlarca lira rantın aktığı termik santrallerde soğutma suyu temini için yapay yüzlerce sondajlarla nehir oluşturularak santrale gönderilebiliyorsa pekala tarımda sulama şimdiye kadar hayata geçirilebilirdi. Emek ve kaynaklar hep ranta yatırıldı, insanlar hiç düşünülmedi. İnsanlarımıza çağrımdır, gelin bu düzeni bertaraf edelim, komple değiştirelim çünkü bu bizim elimizdedir. Kendi refah sistemimizi istişare ile ortak akıl ile halkın sunduğu taleplere göre birlikte sıfırdan kuralım.”

‘Bu topraklarda doğup büyüyen bizler bu topraklara hizmet etmek zorundayız’ Deva Partisi Elbistan Kurucu İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, “Hizmet etmeyenler işgal altında tuttukları koltukları da alarak makamı terk etmeli ve o makamın emanet olduğunu bilmelidirler. Amacımız kısaca üretim sektörlerinin hızlı bir şekilde kalkınmasıdır. Parayı değil, rantı yolsuzluğu değil insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bunun için Deva Partisi’ni Elbistan'ımızda kuruyoruz. Teşkilatlanmamız son aşamasına gelinmiş olup, tabelalarımızı bu pandemi döneminde aşmış bulunuyoruz. Kısa süre içerisinde parti binamız tamamen aktif hale gelecek olup, değerli Elbistan halkımızı partimize davet ediyorum. Yakın süreçte yapacağımız 1. olağan kongremizi de şimdiden duyuruyorum” ifadelerini kullandı.