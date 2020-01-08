Başkan Şahin: “Prim borcu olan esnafımız, sağlık hizmeti alabilecek”

Bağ-Kur ile genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan esnaflara hastanelerin kapısı yeniden açıldı. Prim borcu olanlar, 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Yeni karar, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

Bağ-Kur ve GSS prim borcu olan esnafların, aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden 2020 yılsonuna kadar ücretsiz yararlanabilmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydeden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen esnaflarımız, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilecek. Esnaflarımızın yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu hizmetten yararlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, 31 Aralık 2020’a kadar geçerli olacak” dedi.