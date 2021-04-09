Başkan Şahin: “Esnafımız Ramazan’a hazır”

Ramazan ayının, bereketi ile birlikte geleceğini hatırlatan Başkan Şahin, “Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafımız inşallah bu mübarek ayın bereketinden en güzel şekilde yararlanacak” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının, piyasaları hareketlendirmesini beklediklerini vurgulayan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Esnaflarımız, iftar sofralarının her keseye göre donatıldığı Ramazan ayı için gün sayıyor. Başta bakkal, pastane, manav, kasap, fırıncı, lokantacı ve kuruyemişçi olmak üzere birçok sektördeki esnaflarımız, tüm hazırlıklarını tamamladı. Esnaflarımız, uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle Ramazan sofralarını şenlendirmek için müşterilerinin kapılarını çalmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, şöyle konuştu:

“Pandemi nedeniyle durgunluğun yaşandığı bugünleri geride bırakma adına Ramazan’ın bir bereket ve bolluk vesilesi olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız her Ramazan'da olduğu gibi yine kasaptan etini, manavdan meyve ve sebzesini, fırından sıcak pide alışverişini yaparak esnafımıza destek olacak hem de onların hayır duasını alacak. Esnaf ve sanatkarlarımız da durgun geçen günlerin ardından Ramazan'ın bereketiyle canlanacak ve yüzler gülecek. Bu mübarek ayda özellikle et, şarküteri, unlu mamuller, bakliyat, meyve ve sebze tüketimi artıyor. Hazırlanan yardım paketleri sayesinde yardıma muhtaçlar sevindirilirken yapılan alışverişler de piyasayı hareketlendiriyor.

Yerel esnaflarımız da herhangi bir şekilde fiyat artışına gitmeden, en iyi ve güzelini Elbistanlı hemşerilerimize sunma gayretinde olacak. Vatandaşlarımızdan ricamız, Ramazan alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları. Kaliteli ve lezzetli ürünler için esnafımız tercih edilmeli. Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemi tedbirleri gereği evlerde daha fazla zaman geçirilecek. Bununla birlikte iftar çadırları, aşevleri gibi Ramazan ayına özel toplu yemek alanları olmayacağından, tüm iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dolayısıyla evde tüketim her zamankinden fazla olacak. Tüm hemşerilerimizin ve esnaflarımızın bu mübarek ayını tebrik ediyoruz. Esnaflarımıza da bol kazançlar diliyoruz.”