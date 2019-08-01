Başkan Şahin: “Borç yapılandırma sözü, esnafı umutlandırdı”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Vergi borcuna yapılandırma getirilebilir' açıklamasının esnafı umutlandırdığını söyledi.

Başkan Şahin, yapılandırmanın vadesinin en az 60 ay olması gerektiğini ve kamuya olan tüm borçları kapsaması gerektiğini vurguladı.

Oldukça zor bir dönem geçiren esnafların, yapılandırma ile nefes alacağını kaydeden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibariyle toplam borcunu ödenemeyecek bir noktaya geldiğini hatırlattı. Başkan Şahin, “Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı iki yıl için yıllık yüzde 16,8'den yüzde 30'a çıktı. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı” dedi.

Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınması gerektiğini belirten Şahin, “Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki, esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL'nin üzerinde kesilen cezalar var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı' sözlerine yer verdi.

Başkan Şahin, son olarak, “Borç yapılandırmasında enflasyon oranına göre faiz hesaplanıyor. Süre de 36 ay olunca esnafımız borcunu ödeyemiyor. Borç yapılandırmasının son kez yapılabilmesi için vadesinin en az 60 ay olması, faizinin de piyasa faizlerinin çok altında olması gerekir. Esnafımız bir an önce borcundan kurtulmak, devlete yük olmamak istiyor. Devlet de alacağını tahsil etmek istiyor. Bu nedenle bu kez vadenin en az 60 aya çıkması ve faizlerin de geçmiş dönemlere göre daha düşük tutulması gerekir” ifadelerini kullandı.