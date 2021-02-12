Başkan Şahin: “Bakanlığın hazırladığı taslak esnafı umutlandırdı”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Ticaret Bakanlığı’nın, gıda marketlerinde cep telefonu ve elektronik eşya satışı ile zincir marketlerde sigara satışını yasaklayacak bir taslak hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, söz konusu taslağın küçük esnaf açısından öneminin büyük olduğuna değinerek, “Esnafımız bu kararın hayata geçmesini dört gözle bekliyor” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Taslakta, küçük esnafı koruyacak bir dizi değişiklikler olduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da değişikliğe gidilecek. Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek” ifadelerini kullandı.