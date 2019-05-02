Başkan Şahin: “Alışverişinizi Elbistan esnafından yapın Elbistan kazansın”

Başkan Şahin, yerel ve küçük esnafın ulusal zincir marketler karşısında ayakta durmakta zorlandığını belirterek, “Evine alın teriyle helal lokma götürmekten başka derdi olmayan esnafımıza sahip çıkalım” dedi.

Küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini kaydeden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, ‘Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık’ kampanyasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası olarak “Alışverişini Elbistan esnafından yap Elbistan kazansın’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Özellikle yaklaşan Ramazan ayında bu kampanyayı hayata geçirmek istiyoruz. Her sabah akşam selamlaştığımız, paramız olmadığında borç istediğimiz, veresiye yazdırdığımız, acı ve tatlı günümüzde birlikte olup omuz omuza verdiğimiz gerektiğinde gözyaşı döktüğümüz yerel esnafımızın yokluğunu yaşamamak için esnafımıza sahip çıkalım. Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilçemizde de ulusal zincir marketlerin çok sayıda şubesi var. İlçemizdeki bakkal, büfe veya küçük esnaflarımız ve küçük işletmeler zincir marketler karşısında ayakta duramıyor, günden güne yok oluyor. Büyük işletmelerin yüksek rekabet gücü karşısında direnme gücümüz gün geçtikçe azalıyor. Kapanan her esnaf aslında kaybedilen bir dosttur. Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde birbirimize destek olarak esnaflarımızın yanında yer alalım.”

Başkan Şahin, “Tüm Elbistanlı hemşerilerimizden başlattığımız bu kampanyaya destek olmalarını rica ediyoruz. Vatandaşımızda bir duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Yerel esnafımızın yokluğunu yaşamamak için esnafımıza sahip çıkalım ilçemizin kazancını dışarıya kaçırmayalım ilçe ekonomimize katkıda bulunalım. Hiçbir ülkede olmayan 1000 yıllık Ahilik kültürümüzün temsilcileri olan esnaflarımız ülke ekonomimizin de en büyük lokomotifi durumundadırlar. Bir birimize sahip çıktığımız daha güzel bir Elbistan’ı oluşturmak için bu beraberliğe ihtiyacımız var. Esnafın ayakta kalması için alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım. Kapıları hep açık kalsın. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan alışverişlerimizde de yerel esnafımızı tercih edelim. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Birbirimize sahip çıkalım ki esnafımız ayakta kalsın. Esnaf demek bir vücudun damarlarında dolaşan kan gibidir. Ben bu anlamda bütün hemşerilerimizi yerel esnafa sahip çıkmaya ve alışverişini yerel esnafımızdan yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.



