Başkan Şahin: “3 aylık esnaflar da kredi kullanabilecek”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, artık 3 aylık esnafların da kredi başvurusunda bulunabileceğini belirtti. Esnafların kredi kullanmasındaki şartlarda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiğini ifade eden Başkan Şahin, “Daha önce esnafımızın kredi kullanabilmesi için aranan 6 aylık esnaf olma süresi 1 yıla çıkarılmıştı. Alınan yeni kararla birlikte bu sürede de değişiklik yapıldı. Artık esnaflık sürecinde 3 ayı dolduran esnaflarımız da kredi talebinde bulunabilecek. Bu karar, likidite sorunu yaşayan esnaflarımız açısından büyük önem arz ediyor. İşini büyütmek isteyen ya da yatırımına finansman bulmakta zorlanan esnaflarımız, diğer şartları da yerine getirdiğinde kredi alabilecek” dedi.