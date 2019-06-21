Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şahin: “3 aylık esnaflar da kredi kullanabilecek”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, kredi kullanmak isteyen esnaflar için aranan 1 yıllık esnaf olma şartının 3 aya düşürüldüğünü söyledi.

Başkan Şahin: “3 aylık esnaflar da kredi kullanabilecek”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, artık 3 aylık esnafların da kredi başvurusunda bulunabileceğini belirtti. Esnafların kredi kullanmasındaki şartlarda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiğini ifade eden Başkan Şahin, “Daha önce esnafımızın kredi kullanabilmesi için aranan 6 aylık esnaf olma süresi 1 yıla çıkarılmıştı. Alınan yeni kararla birlikte bu sürede de değişiklik yapıldı. Artık esnaflık sürecinde 3 ayı dolduran esnaflarımız da kredi talebinde bulunabilecek. Bu karar, likidite sorunu yaşayan esnaflarımız açısından büyük önem arz ediyor. İşini büyütmek isteyen ya da yatırımına finansman bulmakta zorlanan esnaflarımız, diğer şartları da yerine getirdiğinde kredi alabilecek” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119