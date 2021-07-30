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Başkan Polat’tan emniyete teşekkür

Saadet Partisi Elbistan ilçe Başkanı Sami Polat, işyerindeki hırsızlık olayını 24 saat geçmeden aydınlatan ve failleri yakalayarak çalınan eşyalarına ulaşan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Polat’tan emniyete teşekkür
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Malatya Caddesi üzerinde bulunan işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin failleri ve çalınan malzemeleri bulmak için harekete geçtiğini belirten Saadet partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, “İşyerimdeki hırsızlık olayının, üzerinden 24 saat geçmeden çözülmesini sağlayan ve çalınan malzemelerimizi sadece bir parça eksikle tarafımıza teslim eden emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Olaylara hızlı bir şekilde müdahale edip titizlikle çalışıp vatandaşın mağduriyetini kısa zamanda gideren başta Elbistan İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın İhsan Kıvrak nezdinde Asayiş Büro Amirliğine ve tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum Allah işlerini kolaylaştırsın. Rabbim yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

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Başkan Polattan Emniyete Teşekkür