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Başkan Polat: “Vatandaşa sayaç okuma eziyeti çektirmeyin”

Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde AKEDAŞ ekiplerinin, sayaç okumaya geldiği kapalı işyerlerine, sayacın abone tarafından okunup kuruma müracaat etmelerini istemelerine tepki gösterdi. Başkan Polat, “Vatandaşa sayaç okuma eziyeti çektirmeyin ve bu işe bir çözüm bulun’ dedi.

Başkan Polat: “Vatandaşa sayaç okuma eziyeti çektirmeyin”
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Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, AKEDAŞ’ın, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde özellikle kapalı olan işyerleri için sayaç okuma yöntemini değiştirmesini istedi.

Kapalı olan işyerlerine gelen sayaç okuma ekibinin, kimseyi bulamadığı için esnaflardan sayacı kendilerinin okuması ve AKEDAŞ’a başvurmaları yönünde not bıraktığını belirten Başkan Polat, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan’ımızı da kapsayan sokağa çıkma yasağının 2.günü olan Cumartesi günü AKEDAŞ ekipleri sayaç okuması yapıyor. Tamam, ikametleri anlıyoruz ama işyerleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı zaten. Bunu bile bile neden sayaç okumaya geliniyor? Ayrıca, kapalı olan işyerlerine, sayacınızı okuyun AKEDAŞ’a gelin notu bırakılıyor. İşyerlerimizi açtığımızda bu notla karşılaşıyoruz. AKEDAŞ çağrı merkezini arayıp sorduğumuzda telefonun karşı ucundaki yetkili bize sayaç okumanın ne kadar kolay olduğunu anlatıyor. Bunu biz yapamayacağımızı söylediğimizde ise kendileri yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar.

Vatandaş, AKEDAŞ’tan şu zor günlerde çok şey beklemiyor. Elektrik fiyatlarında indirim de fatura erteleme de istemiyoruz. Herkes faturasını ödüyor zaten. Bari sayaç okuma eziyetini vatandaşa çektirmeyin. Bu işe bir çözüm bulunmasını bekliyoruz.”

 


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